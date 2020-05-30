Azerbaycan’daki corona vakalarında rekor artış!

Azerbaycan’da son 24 saatte 257 yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede tespit edilen vaka sayısında şu ana kadarki en yüksek artış kayda geçti.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu’na bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 257 kişide daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği, 72, 67 ve 63 yaşındaki üç kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 202 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

TOPLAM VAKA 5 BİN 246’YA YÜKSELDİ

Azerbaycan’da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçerken toplam vaka sayısı 5 bin 246’ya yükseldi.

Ülkede corona nedeniyle şimdiye kadar 61 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 327 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da 300 bine yakın corona virüsü testi yapıldı. İHA