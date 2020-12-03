Azerbaycan’dan örnek hareket: Ata’ya saygıdan günü değiştirdiler

Ermenistan karşısında bir zafer ilan ederek Dağlık Karabağ’da birçok kilit noktayı ele geçiren Azerbaycan’dan kritik bir açıklama geldi…

Yıllardır Ermenistan’ın işgali altındaki Şuşa’nın bağımsızlığını kutlamak için daha önce 10 Kasım olarak belirlenen zafer gününün değiştirilmesine ve bu özel günün 8 Kasım’da kutlanmasına karar kılındı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını yitirdiği gün olan 10 Kasım dolayısıyla bu kararın alındığı belirtilirken, bu talimatın bizzat Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den geldiği açıklandı.

Gelişme Azerbaycan’ın resmi haber ajansı Azertag’da da yayınlandı.