Azerbaycan’dan korkutan haber! Artmaya devam ediyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada 43 kişide daha corona virüsü tespit edildiği bildirilirken, tedavi altına alınan hastalardan 6 kişinin durumunun kritik olduğu diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Azerbaycan’da tedavisi devam eden mevcut corona virüsü vaka sayısı 43 kişi artarak 147'ye yükselirken, 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Azerbaycan'da 3 binden fazla kişi kontrol amacı ile karantinada tutuluyor. (İHA)

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