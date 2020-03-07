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Azerbaycan’dan korkutan haber: Corona virüsü vaka sayısı arttı

Azerbaycan’da İran’dan dönen 3 kişide daha Corona virüsü tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısı 9’a yükseldi.

00:12 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’dan korkutan haber: Corona virüsü vaka sayısı arttı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona virüsüyle mücadele için kurulan Operasyon Karargahı, 3 kişide daha Corona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, İran'dan dönen bir Azerbaycan vatandaşında ve İran'ın Kum şehrinde eğitim alan 2 Azerbaycanlı öğrenciye geri döndükten sonra yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi.

Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da bu 3 kişi ile birlikte ülkedeki vaka sayısı 9’a yükseldi. (İHA)

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