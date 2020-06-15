Azerbaycan’ın ‘Milli Kurtuluş Günü’ kutlanıyor…

Kardeş ülke Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü bugün kutlanıyor. 1997 yılından itibaren Azerbaycan halkı tarafından kutlanan Milli Kurtuluş Günü’ne 1998 yılında ülke parlamentosu tarafından resmi devlet statüsü verilmiştir.

AZERBAYCAN MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜ

Azerbaycan Cumhuriyeti, bağımsızlığının ilk yılları olan 1991 yılında bir dizi önemli siyasal, toplumsal ve ekonomik sorunlarla karşılaşmış, özellikle de Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ savaşının etkisiyle devlet olarak ayakta kalabilmenin zor dönemlerini yaşamıştır. 1993 yılına doğru ülke içi kaos ortamı iyice ilerlemiş, toplumun huzurunu bozan gelişmeler en ileri boyutlara varmıştır. Devam eden gelişmelerin ciddiyeti karşısında toplumun önde gelen aydınları, bilim adamları, sanat ve edebiyat çevrelerinin saygın temsilcileri ortaya çıkan kargaşaya son vermek ve toplumsal mutabakatı sağlayarak hukuk devletinin yeniden inşası için Azerbaycan halkı adından o dönemde Nahçivan Özerk Cumhuriyeti yönetiminde bulunan, Haydar Aliyevi Bakü’ye davet etmiştir.

Yoğun ısrar ve talep sonucunda Haydar Aliyev 9 Haziran 1993 yılında Nahçivan’dan Bakü’ye gelerek halkın kurtuluş misyonunu üstlenmiştir. Bu süreçte Haydar Aliyev hem yılların politikacısı olmanın tecrübeleri, hem de Azerbaycan toplumunda yüzyıllardır yerleşmiş aksaklık gelenekleriyle kısa süre içerisinde devam etmekte olan ülke içi kaos ortamını kontrolü altına almış, toplumsal mutabakatı sağlamayı başarmıştır. Gelişmeleri takiben dönemin devlet temsilcilerinin yoğun talebiyle 15 Haziran 1993 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi’ne (Parlamento) başkan seçilmiştir. İşte bu tarih, Azerbaycan halkının hafızasına Milli Kurtuluş Günü olarak yerleşmiştir. 1997 yılından itibaren Azerbaycan halkı tarafından kutlanan Milli Kurtuluş Günü’ ne 1998 yılında ülke parlamentosu tarafından resmi devlet statüsü verilmiştir.