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Azez’de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü!

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

19:18 -
Haberler Dünya
Azez’de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü!

Azez ilçe merkezinde, akşam saatlerinde, PKK/YPG’li teröristlerce bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Saldırının ardından bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

DHA

7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralanan çok sayıda kişi ise hastanelere kaldırıldı. Kamyonetin patlatılma anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

DHA

Görüntülerde, bölgeye yakın olan motosikletlinin patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savrulduğu anlar yer aldı. Yerel polis, saldırının ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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