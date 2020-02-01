Azil soruşturmasında kritik gelişme! Trump’ın için ışık göründü

Seçildiği günden bu yana başı seks skandalları ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla dertte olan ABD Başkanı Donald Trump için tünelin sonunda ışık göründü.

2020 Başkanlık seçimlerindeki olası rakiplerinden Joe Biden ile oğlunun Ukrayna’daki bağlantıları için soruşturma açılması yönünde baskı yaptığı iddia edilen Trump’a ‘görevi kötüye kullanma’ suçlaması yöneltilmişti. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’ya gelen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

BOLTON’IN ÖNÜ KAPANDI

Trump’ın geçtiğimiz aylarda görevine son verdiği Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi kritik isimlerin ‘yeni tanık’ olarak dinlenmesi için yapılan oylama 49’a karşı 51 oyla reddedildi.

Söz konusu oylamayla tanıkların yanı sıra Trump’ı köşeye sıkıştırabilecek ‘yeni delil’ ihtimali de çürütülmüş oldu.

5 ŞUBAT’TA BELLİ OLACAK

Reuters’ın yer verdiği analize göre, oylamada çıkan bu karar Trump’ın sık sık ‘darbe girişimi’ diye nitelediği soruşturmadan aklanarak çıkma ihtimalini oldukça güçlendirdi. Önümüzdeki günlerde kitap çıkarmaya hazırlanan John Bolton’ın vereceği ifadenin, Trump’ın azledilmesini isteyenlerin elini oldukça güçlendireceği düşünülüyordu.

Trump’ın azledilmesiyle ilgili nihai karar 5 Şubat’ta yapılacak oylamayla belli olacak. Trump’ın görevinden alınabilmesi için üçte iki çoğunluğa ulaşılması gerekiyor.