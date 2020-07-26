Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bağdat’ta askeri üste peş peşe patlamalar!

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü'nde patlama meydana geldi. Irak Savunma Bakanlığı, Bağdat’ta meydana gelen patlamanın Haşdi Şabi güçlerine ait cephanelikte meydana geldiğini duyurdu.

19:49 -
Haberler Dünya

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü'nde patlama meydana gelmiş, üsten yükselen dumanlar Bağdat'ın birçok yerinden görülmüştü.

IRAK SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Irak Savunma Bakanlığı tarafından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada “Bağdat'taki patlama Haşdi Şabi ve polis güçlerine ait cephanelikte meydana geldi” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, patlamaya kötü depolama ve aşırı hava sıcaklığının neden olduğunu duyurdu.

Olay yerine sevk edilen Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekipler, patlama sonucu meydana gelen yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken olayda ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmediği aktarıldı.  (İHA)

İLGİLİ HABERTerör örgütüne ait silah deposunda art arda patlama!Terör örgütüne ait silah deposunda art arda patlama!

Irak patlama PKK Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 20:09 26.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more