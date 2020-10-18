Bahreyn ile İsrail arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn, İsrail ile ilişkilerini güçlendiriyor. İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için İsrail üst düzey heyeti Bahreyn’e vardı.

Heyette, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şhabat bulunuyor.

Tel Aviv'den Manama'ya yapılan ziyaret İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini arttırmak için gerçekleştiriliyor.

TİCARİ UÇUŞ ANLAŞMASI

İsrail Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve BAE arasında Salı günü Ben Gurion Havalimanı'ndan, Dubai ve Abu Dabi arasında haftalık 28 ticari uçuşa izin veren bir anlaşma imzalanacağını aktardı.

Bakanlık, havacılık anlaşmasının Ben Gurion Havalimanı'nda imzalanacağını ve uçuşların birkaç hafta içinde başlamasının beklediklerini açıkladı.

Öte yandan, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik “İbrahim Anlaşmaları” (Abraham Accords) imzalanmıştı. İHA