Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bahreyn ile İsrail arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı

İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkileri güçlendirme kapsamında İsrail heyeti normalleşme anlaşması için Bahreyn'e gitti.

Güncellenme: 21:04, 18/10/2020
Haberler Dünya
Bahreyn ile İsrail arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn, İsrail ile ilişkilerini güçlendiriyor. İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için İsrail üst düzey heyeti Bahreyn’e vardı.

Heyette, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şhabat bulunuyor.

Tel Aviv'den Manama'ya yapılan ziyaret İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini arttırmak için gerçekleştiriliyor.

TİCARİ UÇUŞ ANLAŞMASI

İsrail Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve BAE arasında Salı günü Ben Gurion Havalimanı'ndan, Dubai ve Abu Dabi arasında haftalık 28 ticari uçuşa izin veren bir anlaşma imzalanacağını aktardı.

Bakanlık, havacılık anlaşmasının Ben Gurion Havalimanı'nda imzalanacağını ve uçuşların birkaç hafta içinde başlamasının beklediklerini açıkladı.

Öte yandan, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik “İbrahim Anlaşmaları” (Abraham Accords) imzalanmıştı. İHA

İlginizi Çekebilirİsrail'de kritik gelişme! Normalleşme anlaşması onaylandıİsrail'de kritik gelişme! Normalleşme anlaşması onaylandı
ABD Bahreyn beyaz Beyaz Saray Birleşik Arap Emirlikleri Dubai İsrail salı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more