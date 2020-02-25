Bahreyn’de Corona virüsü hızla yayılıyor!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsü Bahreyn'de de yayılıyor. Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 yeni Corona vakasının tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgından etkilenen ülkelerden gelen her yolcunun kontrol edildiği ve virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Virüs semptomları gösterenlerin ve test sonuçları pozitif çıkanların tedavi merkezlerine transfer edildiği belirtildi.

Ülkedeki Corona hastaları arasında Suudi Arabistanlı 4 kadın da bulunuyor. (İHA)

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