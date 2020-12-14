Bakan Akar: Bu tacizden başka bir şey değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın son dönemde ilan ettiği Navtex’ler ile ilgili konuşan Bakan Akar, şunları belirtti:

* Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca Navtex ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış.

* Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey.

“GÖRÜŞMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Akar, yaptığı açıklamada “S-400’lerin F-35 ile olan etkileşimi ne ise bunu çözmek için biz ABD’lilerle NATO’nun da dahil olduğu ortamlarda konuşmaya, görüşmeye bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu tekrar tekrar söylemeye devam ediyoruz” dedi.

“BAŞKA KAPILARDAN MEDET UMUYORLAR”

Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ne sırtığını dayadığını ifade eden Bakan Akar, “Muhatapları olan Türkiye ile görüşerek bir yerlere varmak yerine AB’den, başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmüş olmaları lazım” şeklinde konuştu.

“UMUYORUM YANLIŞLARINDAN DÖNECEKLERDİR”

Akar, açıklamasına şöyle devam etti:

* Türkiye’nin ortağı olduğu F-35’lerle ilgili kararın doğru, makul, mantıklı, uluslararası hukuka, ekonomik ve ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar söylüyoruz.

* Umuyorum, dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir. İHA