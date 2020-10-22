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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk gün oturumlarında Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili ayrıştırma mekanizmasının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de gündeme geldiğini, Akar'ın Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve millî faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:46, 22/10/2020
Haberler Dünya
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının videokonferans yöntemi ile bağlandığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı.

NATO Karargâhı’nda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili ayrıştırma mekanizmasının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de gündeme geldiği ilk günkü toplantıda, Bakan Hulusi Akar tarafından Türkiye’nin NATO’ya katkıları ile NATO ve millî faaliyetlere ilişkin görüş ve önerilerin dile getirildiği aktarıldı.

NATO Savunma Bakanları toplantısı yarınki oturumla devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı NATO Türkiye
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