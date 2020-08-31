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Baltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyor

Ağustos ayında yapılan seçimlerden zaferini ilan eden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimlere hile karıştırdığına dair iddialar bitmek bilmezken, Litvanya, Estonya ve Letonya'dan yaptırım hamlesi geldi.

Sozcu.com.tr
11:28 -
Haberler Dünya
Baltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyor

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan seçimlerin ardından ülkede sular durulmuyor… Seçimlerden zaferle ayrıldığını ilan eden ve 1994 yılından beri Devlet Başkanı olarak görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko’nun seçimlere hile karıştırdığını iddia eden muhaliflerin protestosu yankı bulmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği’nin seçimlerin tekrarlanması çağrısına kulak asmayan ve önceki gün Rus lider Vladimir Putin ile olası bir güç birliği konusunda anlaşan Lukaşenko’ya karşı Belarus’un komşuları devreye girdi.

Dün binlerce insan seçimin tekrarlanması ve şiddetin sona ermesi için başkent Minsk’te sokağa döküldü.

Litvanya, Letonya ve Estonya, aralarında devlet başkanı Lukaşenko’nun da olduğu yaklaşık 30 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı. Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda bugün açıklamalarda bulunarak bu gelişmeyi duyurdu.

YAPTIRIM LİSTESİ GENİŞLEYEBİLİR
Nauseda, üç ülkenin bu kararı resmi olarak bugün içerisinde duyuracağını söyleyerek bunun ilk adım olduğunu söyledi. Nauseda, “Yaptırım listesi genişleyebilir” ifadesini kullandı.

Dün başkent Minsk’te düzenlenen protesto yürüyüşünde 125 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Litvanya daha önce Belarus’ta seçimlere hile karıştığı iddiası ve bu sebeple sokağa çıkan göstericilere sert müdahale edilmesine çok sert yanıt vereceklerini açıklamış ve yaptırımın sinyalini vermişti.

Son güncelleme: 11:29 31.08.2020
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