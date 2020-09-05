Başbakan’ı izleyen ajan ölü bulundu

Bulgaristan'ı karıştıran görüntüler haziran ayında ortaya çıkmıştı. Gizlice çekildiği anlaşılan kayıtta, Başbakan Boyko Borisov başkent Sofya'daki evinin yatak odasında uyurken görünüyordu.

Borisov'un başucundaki komidinin üzerinde ise bir tabanca dikkat çekiyordu. Yunan Gazetesi Ta Nea, videoyu çektiği iddia edilen kadının öldürüldüğünü iddia etti. 20 Temmuz'da Yunanistan'ın Santorini adasında cesedi bulunan kadının boynunun kırık olduğu öne sürüldü. Bulgar internet siteleri ise Filibeli olduğu öne sürülen kadının adının Svetlana Ivanova olduğunu yazdı.