Başbakanın babası uyarıları dinlemedi ve Yunanistan’a gitti!

Yunan hükümeti yetkilileri Stanley Johnson’ın Bulgaristan üzerinden ülkeye girdiğini Perşembe günü yaptıkları açıklamayla doğruladı.

Stanley Johnson, yazlık evinin bulunduğu ülkenin kuzey bölgesi Pelion’a gitti. Yunan yetkililer, Johnson’ın ülkeye seyahatinde herhangi bir ‘uygunsuz durumun’ olmadığını ifade etti.

Stanley Johnson Instagram hesabından da yüz maskeli bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta Johnson’ın havalimanında olduğu anlaşılıyor.

Johnson uçaktan iki video da paylaştı. Birinin altına “Bu akşam Atina’ya varıyorum” yazdı.

“ZARURİ İŞ AMAÇLI”

BBC’deki bilgilere göre, Johnson’ın “Kiralık ev sezonu yaklaşırken evimin Covid-19’dan korunaklı hale gelmesini sağlamak için zaruri iş amaçlı seyahat ettim” dediğini aktardı.

Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsassaid, “İngiltere ve İsveç’ten doğrudan uçuşları 15 Temmuz’a kadar yasakladık. Ama bir vatandaş Yunanistan’a başka bir yolla gelirse tabii ki ülkeye girebilir” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, babasının seyahatiyle ilgili şimdilik bir açıklama yapmadı.