Başkanlık seçimi öncesi ABD’de silah satışlarında artış yaşanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Demokratlar aday Joe Biden'ın seçimi kazanması halinde Amerikalılar'ın silah sahibi olma hakkının ellerinden alacağını söylemişti.

Silah üreticileri Smith & Wesson ve Sturm Ruger şirketlerinin hisseleri Eylül ayının sonundan bu yana yüzde 8 arttı.

Bu durum Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasında 29 Eylül'de yapılan canlı tartışmanın ardından Biden'ın anketlerde arayı açmasına denk geliyor.

Smith & Wesson şirketinin CEO'su Mark Smith, geçen ay yaptığı açıklamada artan talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

BIDEN’IN KAZANMASI SİLAH SATIŞLARINI ARTIRABİLİR

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, silah regülasyonlarını destekleyen Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in seçimi kazanmasının silah satışlarını daha da arttırabileceği yorumu yapılıyor.

Özellikle Demokratlar'ın Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçiler'den devralması Demokratlar'ı Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluk durumuna getireceği için silah düzenlemeleriyle ilgili tasarıların yasalaşmasının daha kolay olması bekleniyor.

RealClearPolitics sitesi Biden'ın seçimlerde Trump'ı geçme olasılığını 29 Eylül'de yapılan canlı tartışma programından önce yüzde 55 olarak gösterirken tartışmadan sonra bu oranı yüzde 65'e çıkardı.

SİLAH ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Smith & Wesson'un hisseleri bu yıl yüzde 135 artarken Sturm Ruger'ın hisseleri yüzde 51 yükseldi.

Sturm Ruger şirketinin hisseleri Demokrat Başkan Barack Obama'nın ilk kez seçimi kazandığı 2008 yılının Kasım ayından Başkan Donald Trump'ın göreve geldiği 2016'ya kadar sekiz yılda neredeyse yüzde 900 yükseldi.

Sturm Ruger'ın hisseleri Trump'ın başkanlığı dönemindeki yıllardaysa yalnızca yüzde 10 yükseldi.

Biden, daha önce 2004'te süresi dolan 10 yıllık yasak gibi bir yasakla askeri tür tüfeklerin ve yüksek kapasiteli silahların satışını engellemeyi taahhüt etmişti.

Biden ayrıca askeri türde silah sahibi olanların silahlarını devlete satması ya da devlet üzerinden lisans almasını sağlama sözü vermişti.

Silah satışları 2016'da da Demokrat aday Hillary Clinton'un seçimleri kazanacağı beklentisiyle artmıştı. Trump'ın seçim zaferinin ardından gelen iki yıl, tüketicilerin silahlarını kaybetme kaygısı yaşamadıkları bir döneme girilmesine ve silah satışlarının yavaşlamasına neden olmuştu.

2020'de ise satışlar pandemi, sokak gösterileri ve polis teşkilatlarının kaynağının kesilmesi tartışmaları arasında yeniden arttı.

ABD'de tüketicilerin ateşli silah almasının önünü açan federal güvenlik sicili kontrolları, alışverişin arttığı Noel ve Şükran Günü'nü de kapsayan tatil sezonundan da önce, 2020'nin ilk dokuz ayında 28 milyon 800 bine ulaştı.

Bu rakam, 2019 yılının tamamında 28 milyon 400 bin ile rekor düzeye çıkan güvenlik sicili kontrolu sayısını da geçmiş oldu.

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