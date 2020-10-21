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Ülkeyi karıştıran olay: Baş örtüsü takmadan bisiklete binen kadını gözaltına aldılar

İran'da çekilen bir görüntü ve sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı... Necefabad kentinde yaşayan bir kadın başörtüsü olmadan bisiklete bindiği videoyu sosyal medyada paylaştı. İsmi açıklanmayan kadın gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:43, 21/10/2020
Haberler Dünya
Ülkeyi karıştıran olay: Baş örtüsü takmadan bisiklete binen kadını gözaltına aldılar

İran devletine ait medya organından yapılan açıklamada, salı günü başörtüsüz bir şekilde bisiklet kullanan ve sosyal medyada bu görüntüsü yayılan kadın “baş örtüsüne hakaretten” tutuklandı.

Bölgenin valisi Mojataba Raei IRNA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda bu bölgedeki normları ihlal eden ve İslami örtünmeyi aşağılayan bir kişi tutuklandı” dedi. Cep telefonuyla çekilen kısa videoda sosyal platformlarda başı açık bir kadının cami önünde bisiklete bindiği gözüküyordu.

Necefabad valisi, gözaltına alınan kadının kimliğini açıklamadan, “Bu eylemi neden gerçekleştirdiğini araştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

IRNA, kadının “şehrin meydanında başörtüsüz bisiklet sürdüğünü” ve bunun videoya çekildiğini belirterek, Necefabad’da yaşayanların ve din adamlarını kışkırttığını söyledi.

AHLAK POLİSİ DEVREDE

İran’da 1979 devriminden bu yana İslam hukukuna göre kadınların baş ve boyunlarını örten ayrıca saçlarını gizleyen bir başörtüsü takması gerekiyor. Ancak son 20 yılda Tahran ve diğer büyük şehirlerde yaşayan kadınlar başörtülerini daha esnek bir şekilde bağlıyor.

İran’daki ahlak polisleri zaman zaman devriye gezerek sokakta yürüyen kadınların baş örtülerini düzeltiyor ve bazı durumlarda ceza keserek gözaltına alabiliyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:35,
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