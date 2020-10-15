Bebeklerde corona virüsüyle ilgili çarpıcı sonuç! Ya anne karnında ya da doğumda yakalanıyorlar

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ileri yaş grubu kadar yenidoğan bebekler de risk altında. Fransa’da bebeklere corona virüsü bulaşması üzerine önemli bir araştırmaya imza atıldı.

Paris’teki Antoine Béclère Hastanesi’nden Dr. Daniele De Luca ve ekibi, yenidoğanlardaki 176 corona virüsü vakasını mercek altına aldı. Buna göre her üç bebekten biri, virüsü anne karnındayken ya da doğum sırasında anneden alıyor. Hastanedeki bebeklerin yaklaşık yüzde 70’i ise virüsü çalışanlar, diğer hastalar, aile üyeleri ve ziyaretçilerden kapıyor.

Dr. Daniele De Luca, “Salgının başında bu hastalığın anne karnındaki bebekleri etkilemeyeceği düşünülüyordu. Ancak nadir de olsa bu gerçekleşiyor. Bebekler corona virüsüyle doğabiliyor ya da hastanede yakalanabiliyor” dedi.

YARISINDA SEMPTOM YOK

Sonuçları Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre yenidoğanların yarısında semptom gözlenmiyor. Semptom gösterenlerin yüzde 64’ünde akciğer taramasında anormallik, yüzde 52’sinde nefes alıp vermede güçlük, yüzde 44’ünde ateş, yüzde 36’sında ishal ve kusma meydana geldi.

Bebeklerin yüzde 18’inde nörolojik semptomlar tespit edilirken, hastaların büyük bölümü sağlığına kavuştu. Çalışmada ele alınan vakalardan üçü ise hayatını kaybetti.

ANNE SÜTÜ RİSKLİ DEĞİL



Hastalığın bulaşma yolları incelenirken, anne ve bebeğin yakın teması ile emzirme süreci de incelendi. Uzmanlar emzirmenin ekstra bir risk faktörü yaratmadığını savunurken, eğer anne enfekte durumdaysa bebekle ayrı kaldığı duruma göre riskin ilk birkaç günde beş kat arttığı belirlendi.

Guardian’ın haberine göre bu durumu yorumlayan De Luca, “Anne ve bebeğin birlikte kalmasının birçok avantajı olduğunu biliyoruz. Ancak anne belirtileri gösteriyorsa, birkaç gün için önlem almak daha faydalı. Anne sütü bir başka aile üyesi tarafından bebeğe verilebilir” diye konuştu.