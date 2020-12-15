Beklenen oldu: Putin’den Biden’a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Seçiciler Kurulu’nun oylarıyla ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden’ı tebrik etti.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin’in Biden’ı tebrik ettiği kaydedilirken, Rus liderin, “Ben, ilişkiye geçmeye ve temasta olmaya hazırım” dedi.

3 Kasım’daki seçim sonuçlarının ardından Biden’ı tebrik etmeyen ve Seçiciler Kurulu’nun sonuçlarıyla resmi ve nihai kararı beklediğini söyleyen Putin’in açıklamasında, “Küresel güvenlik ve istikrar için çok özel bir sorumluluğu olan Rusya ve ABD’nin farklılıklarına rağmen Dünya’nın karşılaştığı birçok problem ve zorluğu çözmek için çalışacağına güveniyorum. Seçilmiş başkana başarılar diliyorum” dedi.