Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Corona aşısı olmayacağım

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, corona virüsü salgınına karşı tavır takınmaya devam ediyor. Salgının başladığı ilk günlerde virüse inanmadığını söyleyen Lukaşenko ilerleyen zamanlarda virüs taşıyan bir kişi ile temasından sonra karantinaya alınmıştı.

Ülkesinde salgının etkisini artırmasından sonra karantina tedbirlerine de karşı çıkan Lukaşenko, ekonomik şartları gerekçe göstererek karantinanın ülke ekonomisine zarar vereceğini ifade etti. Belarus'ta kurulan pandemi hastanelerini ziyaret eden Lukaşenko, çoğu zaman sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı.

‘ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYORUM



Rusya ile aşı anlaşması yapıldığını söyleyen Lukaşenko, “İlkbahara kadar 1 milyon 200 bin kişiye aşı yapılması planlanıyor. Bu 2 milyonu da bulabilir” dedi.

Aşıya şüpheyle yaklaştığını söyleyen Lukaşenko, “Corona virüsü aşısına karşı şüpheli yaklaşanlardan biriyim. Bunu Sağlık Bakanı’na da söyledim. O da onayladı. Ona aşı olmayacağımı söyledim” ifadelerini kullandı.

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