Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belarus şaibeli olduğu iddia edilen seçimlerin ardından karıştı!

26 yıllık iktidarının ardından son seçimlerde de yüzde 80 oy aldığı açıklanan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya tepkiler dinmiyor. Başkent Minsk’teki protestolarda gözaltılar dün geceden sonra yeniden başladı.

22:43 -
Haberler Dünya
Belarus şaibeli olduğu iddia edilen seçimlerin ardından karıştı!

Belarus'un başkenti Minsk'te polisin gözaltına almak istediği bir gösterici nehre atlayarak kaçtı. Polis, nehri yüzerek geçen adamı takip etmekten vazgeçti.

RUS ELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Sputnik’teki habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Belarus Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca kişi Belarus'taki devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını protesto ediyor.

Belarus'un Moskova Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ellerinde bayraklar ve politik sloganlar içeren pankartlar tutuyor. Bazı protestocuların ellerinde çiçekler var. Çoğu protestocunun maske taktığı görüldü.

Olay yerinde bulunan polis ve Rosgvardiya mensupları eylemin sonlandırılması ve diğer vatandaşların geçişine engel olunmaması çağrısında bulundu.

Polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Reuters

BİBER GAZLI MÜDAHALE GELDİ

Belarus'un başkenti Minsk'te, devlet başkanlığı seçimlerini protesto eden muhalefet yandaşlarına karşı gaz bombaları kullanıldı.

Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre, Minsk'in Kalvariyskaya Caddesinde onlarca kişi toplandı. Polis göstericileri dağıtmaya çalışıyor. Aynı zamanda muhalefet mensupları gözaltına alınıyor.

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, güvenlik güçlerinin ülkede istikrarsızlığa izin vermeyeceğini belirtti.

Karayev, “Ülkede istikrarsızlığa izin vermeyeceğiz. Bunun için yeterli güç ve kaynağa sahibiz. Her türlü kanun ihlalinin bastırılacağı, suçluların kanunların belirlediği sorumluluğa çekileceği konusunda uyarıyoruz” diye açıkladı.

Polis şehrin belirli bölgelerinde barikatlar hazırlamış durumda. Reuters

 

İLGİLİ HABERBelarus'ta kritik seçim: Sandıklar çalındı iddiası...Belarus'ta kritik seçim: Sandıklar çalındı iddiası...
Son güncelleme: 22:44 10.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more