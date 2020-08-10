Belarus şaibeli olduğu iddia edilen seçimlerin ardından karıştı!

Belarus'un başkenti Minsk'te polisin gözaltına almak istediği bir gösterici nehre atlayarak kaçtı. Polis, nehri yüzerek geçen adamı takip etmekten vazgeçti.

RUS ELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Sputnik’teki habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Belarus Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca kişi Belarus'taki devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını protesto ediyor.

Belarus'un Moskova Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ellerinde bayraklar ve politik sloganlar içeren pankartlar tutuyor. Bazı protestocuların ellerinde çiçekler var. Çoğu protestocunun maske taktığı görüldü.

Olay yerinde bulunan polis ve Rosgvardiya mensupları eylemin sonlandırılması ve diğer vatandaşların geçişine engel olunmaması çağrısında bulundu.

BİBER GAZLI MÜDAHALE GELDİ

Belarus'un başkenti Minsk'te, devlet başkanlığı seçimlerini protesto eden muhalefet yandaşlarına karşı gaz bombaları kullanıldı.

Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre, Minsk'in Kalvariyskaya Caddesinde onlarca kişi toplandı. Polis göstericileri dağıtmaya çalışıyor. Aynı zamanda muhalefet mensupları gözaltına alınıyor.

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, güvenlik güçlerinin ülkede istikrarsızlığa izin vermeyeceğini belirtti.

Karayev, “Ülkede istikrarsızlığa izin vermeyeceğiz. Bunun için yeterli güç ve kaynağa sahibiz. Her türlü kanun ihlalinin bastırılacağı, suçluların kanunların belirlediği sorumluluğa çekileceği konusunda uyarıyoruz” diye açıkladı.