Belarus’ta kritik gelişme! Protestocular Lukaşenko’nun konutuna gidiyor

Sputnik’te yer alan habere göre, Bağımsızlık Meydanı'nında toplanan protestocuların Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun polis özel kuvvetleri tarafından korunan konutuna doğru harekete geçtiğini bildirdi.
‘Minsk-Kahraman Şehir' duvarı önünde toplanan protestocular, Lukaşenko'nun konutu olan Bağımsızlık Sarayına doğru yürüyüşe geçti. Polis özel kuvvetleri, Bağımsızlık Sarayı'ndaki önlemleri artırdı.
ELİNDE TÜFEKLE KONUTTAN AYRILDI
Protestocuların konuta yönelmesinin ardından Lukaşenko’nun konuttan ayrıldığı ve elinde tüfekle dolaştığı belirtildi. Lukaşenko’nun tüfekli görüntüleri ise ülkede olay yarattı.