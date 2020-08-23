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Belarus’ta kritik gelişme! Protestocular Lukaşenko’nun konutuna gidiyor

Belarus'taki seçimin ardından protestocular sokağa çıktı. Ülkede protestolar nedeniyle yükselen tansiyon düşmüyor. Başkent Minsk’teki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan protestocuların Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun konutuna yöneldiği belirtiliyor. Öte yandan Lukaşenko'nun elinde tüfekle helikopterle konuttan ayrılmasına ilişkin görüntüleri ülkede olay yarattı.

19:53 -
Haberler Dünya
Belarus’ta kritik gelişme! Protestocular Lukaşenko’nun konutuna gidiyor

Sputnik’te yer alan habere göre, Bağımsızlık Meydanı'nında toplanan protestocuların Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun polis özel kuvvetleri tarafından korunan konutuna doğru harekete geçtiğini bildirdi.

‘Minsk-Kahraman Şehir' duvarı önünde toplanan protestocular, Lukaşenko'nun konutu olan Bağımsızlık Sarayına doğru yürüyüşe geçti. Polis özel kuvvetleri, Bağımsızlık Sarayı'ndaki önlemleri artırdı.

ELİNDE TÜFEKLE KONUTTAN AYRILDI

Protestocuların konuta yönelmesinin ardından Lukaşenko’nun konuttan ayrıldığı ve elinde tüfekle dolaştığı belirtildi. Lukaşenko’nun tüfekli görüntüleri ise ülkede olay yarattı.

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Son güncelleme: 20:43 23.08.2020
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