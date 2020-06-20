Belarus’ta muhalifler ayaklandı: Lukaşenko seçimlerdeki en büyük rakibi Babariko’yu gözaltına aldırdı!

Babariko’nun destekçileri başkent Minsk’te protesto gösterisi düzenledi. Protestolarda gözaltılar oldu. Olay yerindeki AFP muhabirleri aralarında yabancı basın için de çalışan gazetecilerin olduğu en az 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ülkenin başka şehirlerinde de Babariko’nun gözaltına alınması protesto edildi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre ülkeyi 26 yıldır demir yumrukla yöneten Lukaşenko, Babariko’nun gözaltına alınmasının ardından ülkesinde istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan büyük çapta bir planın önlendiğini ve bu istikrarsızlığın yurt dışından kontrol edildiğini ileri sürdü.

Lukaşenko yaptığı açıklamada, “hem Batı’dan hem de Doğu’dan çıkar odaklarının Belarus’a yöneldiğini” ve “bazı güçlerin aktif hale geldiğini” söyledi ancak hangi ülkeleri kastettiğini açıklamadı.

‘MASKELERİNİ DÜŞÜRDÜK’

“Belarus’u istikrarsızlaştırmaya yönelik büyük çapta bir planı önledik” diyen Lukaşenko şöyle konuştu:

“Bu şaka ya göz korkutma yöntemi değil, ülkeyi bir tür ‘Maydan’a (2014’teki Ukrayna protestoları) götürme girişimi. Ülke içindeki kuklaları ve yurt dışından onların iplerini çeken kuklacıların maskesini düşürdük.”

ALTINCI KEZ SEÇİLMEK İÇİN YARIŞIYOR

Lukaşenko, 9 Ağustos’ta altıncı kez devlet başkanı seçilmek için yarışacak, ancak seçimlerin devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği bildiriliyor.

Uzmanlar, halkın yıllardır süregelen ekonomik sıkıntılar ile birlikte corona virüsü salgınının ele alınma şeklinden memnuniyetsizlik duyduklarını ve bu nedenle bu seçimlerin Lukaşenko’nun yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük muhalefet olduğunu belirtiyor.

KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Babariko’nun devlet başkanlığına adaylığından önce yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Belgazprom’a ay başında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları yöneltilmiş ve yaklaşık 20 yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Belarus Başsavcılığı Cuma günü Rusya’nın Gazprombank şirketinin yerel kolu olan Belgazprom bankasına yönelik dava açtığını ve bunun “ulusal bir tehdit” ile ilgili olduğunu açıkladı.

Lukashenko Babariko’nun seçim kampanyasının bankanın parasıyla finanse edildiğini savunmuştu. Babariko’nun kampanya ekibi suçlamaları “absürt” olarak nitelendiriyor.

İMZA TOPLAMA SÜRESİ BİTTİ

Babariko’nun seçim kampanyasının başındaki 30 yaşındaki oğlu Eduard Babariko da imza toplama süresinin bitimine bir gün kala babasıyla birlikte gözaltına alındı. Kampanya ekibinden yapılan açıklamada Babariko’nun oğlu ile birlikte seçimlere katılmak için toplanan imzaları teslim etmeye giderken gözaltına alındıkları duyuruldu.

Babariko’nun vergi kaçakçılığı ve kara para aklama davasında “tanıklar üzerinde baskı kurduğu” ve “yasa dışı faaliyetlerin organizatörü ve lideri olduğu” şüphesiyle ilgili ifadesinin alınacağı ifade edildi.