Belarus’ta tansiyon düşmüyor! Binlerce kişi sokağa döküldü

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar bugün de devam etti.

Ülkenin birçok bölgesinde 100 bine yakın kişi yeniden sokaklara indi. Başkent Minsk'te toplanan göstericiler Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun konutuna ve Devlet Başkanlığı Sarayı'na yürümek istedi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde ana caddelere çıkan yollar kapatılırken önemli noktalar ise dikenli teller ile koruma altına alındı.

250’DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin çok sayıda gözaltı minibüsünü sokaklarda hazır beklettiği görülürken gösterilere katılan kişilere çanta ve kimlik kontrolü yapıldı. Ana yollara çıkmaya çalışan gruplara polis tarafından müdahale edilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gösterilere katılan 250'den fazla protestocunun gözaltına alındığı aktarıldı. Bakanlık dün yapılan gösterilerde ise 99’u başkentte olmak üzere toplam 114 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

MUHALİF İSME DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Öte yandan Belarus'ta dün çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi muhalefetin önemli isimlerinde Maria Kolesnikova'ya destek yürüyüşü düzenlemişti.

NE OLMUŞTU?

Belarus’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçiminde, 1994 yılından beri Devlet Başkanlığı görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko, oyların yaklaşık yüzde 80,1’ini alarak yeniden seçilmişti. Seçimin ardından Litvanya’ya giden muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Sert söylemleriyle tepki çeken Lukaşenko’nun yeniden Devlet Başkanı olmasının ardından başlayan protestolar sonrası BM ve AB başta olmak üzere birçok ülke sağduyu çağrısında bulunmuştu. (İHA, Reuters)