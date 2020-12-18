Belçika’da aşı skandalı… Bakan gizli fiyatları açık etti

Belçika’da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeker’in, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken corona virüsü aşısı fiyatlarını Twitter’dan yanlışlıkla yayınlaması tepkilere neden oldu.

Yaptığı paylaşımla gizlilik kurallarını ihlal eden Bleeker’i danışmanları uyardı. Bleeker’in paylaştığı aşı fiyatları da dikkat çekti.

AB’nin aşı alımına ilişkin anlaşmaya vardığı fiyat tarifesine göre, en ucuz aşı Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise, ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın üreteceği Covid-19 aşısı olacak.

TABLOYA GÖRE EN PAHALI MODERNA



Belçikalı bakan tarafından paylaşılan tabloda, Belçika’nın almayı planladığı corona virüsü aşılarının adedi, AB Komisyonu’nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı. Bleeker’e göre, Belçika’nın 33.5 milyon doz aşı için, toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyeceği görüldü.

Belçikalı bakan Bleeker, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu fark edip, uyarması üzerine Twitter mesajını sildi.

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