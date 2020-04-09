Belçika’da atık sularda corona izine rastlandı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Belçika'nın kuzeyinde yer alan Flaman bölgesinin su arıtmasından sorumlu şirket tarafından hazırlanan raporda bölgedeki atık sulardan alınan örneklerde, corona virüsüne ait ribonükleik asit (RNA) izlerine rastlanıldığı açıklandı.

“ÖRNEKLERİN HEPSİNE TEST YAPILDI VE SONUÇ POZİTİF”

Şirket, örneklerin Lo-Reninge, Poperinge, Langemark, Wulpen, Genk, Leuven, Tienen, Aartselaar ve Gent’ten alındığını bildirirken, şirketin İletişim Direktörü Anja De Wit, “Örneklerin hepsine corona virüsü testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Sonuç virüsün bulaşıcı yönü hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyor, sadece yayılması hakkında bilgi veriyor” ifadelerini kullandı.

RNA virüsün bulaşıcı yükünü kaybettikten sonra da kaldığını dile getirirken, sanitasyondan sonra suda hiçbir virüs izine rastlanmadığını aktaran Wit, bu sonuçların beklentilerle uyumlu olduğunu da bildirdi.

Belçika'da toplam corona virüsü vakası 24 bin 983'e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 523'e yükseldi. İHA