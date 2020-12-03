Belçika’da corona önlemi: Sadece seçilmiş misafir tuvaleti kullanabilir

Covid-19’un ikinci dalgası Avrupa’nın genelini oldukça olumsuz etkiledi. Bu ülkelerin başında 11,5 milyonluk Belçika geliyor. Ülkede bir milyon kişi başına düşen ölüm sayısı bin 400’ün üzerinde. Belçika iki haftadır bu anlamda dünya sıralamasının zirvesinde yer alıyor. Yine bir milyon kişi başına düşen vaka sayısında ise 50 bin sayısı aşılmış durumda. Tablonun oldukça kötü seyretmesi Covid-19’a karşı yeni ve alışılmışın dışında önlemleri de gündeme getiriyor.

NOEL’E ÖZEL ‘TUVALET’ ÖNLEMİ

Bugünlerde önlemlerin en önemli konusu ise Noel. Söz konusu kutlamalar ile ilgili bir açıklama yapan Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Noel için eve gelen misafirlerin bahçede ağırlanmasını önerdi. Verlinden, “Grup dört kişiden büyük değilse, insanlar bahçede kutlamaya davet edilebilir. Böylece mesafe ve hijyen kurallarına uyulur” diyor. Bahçeye doğrudan erişim olması gerektiğini kaydeden Verlinden, misafirlerin evden geçmesi gerekiyorsa buna izin verilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca tuvalet kullanımına da sınırlandırma getirildi. Noel’de bahçesinde misafir ağırlayan ev sahipleri yalnızca bir misafirin tuvaleti kullanmasına izin verebilecek.

İçeri girip tuvalet kullanmasına izin verilen kişinin bir hane üyesi tarafından seçileceği belirtiliyor. Bu kişilerin sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyduğunun bilinmesi de önemli. Onun dışında diğer misafirlerin eve girmesine izin verilmiyor. Belçika’da bir Noel misafiriyseniz ve tuvaleti kullanmasına izin verilen o kişi değilseniz, tuvalet kullanmak için eve dönmeniz dışında yapacak bir şeyiniz yok.

Bu kararın alınma sebebiyse virüsün özellikle kapalı alanlarda daha fazla yayılması. Belçikalı yetkililer, “maske takıyorsanız ve sadece bahçe kapısından içeri girip bahçede zaman geçiriyorsanız, bunun çok riskli olmadığı” görüşünde. Ancak evin içine girildiği anda içeride durup sohbet etme ihtimali çok yüksek. Buna bağlı olarak enfeksiyon kapma riski de aynı şekilde artıyor.

TUTUKLULAR EVİNE GİDİYOR

Corona virüsü salgını nedeniyle Belçika'da yargı faaliyetleri aksadı ve cezaevlerindeki yüksek doluluk oranı yüzünden tutuklular da yargılama sürecini evlerinde bekliyor. Terör ve cinayet gibi ağır suçlar kapsam dışı bırakılıyor. Belçika Avrupa'da salgını en ağır yaşayan ülkelerden biri arasında yer alıyor.

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RESTORANLAR VE BARLAR 1 AY KAPALI

Türkiye için bu hafta yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasakları, Belçika’da da 19 Ekim Pazartesi günü itibariyle yürürlüğü girdi. Ülkede gece yarısından sabah 05:00’e kadar sokağa çıkmak yasak. Ayrıca aynı tarihten itibaren tüm kafe, bar ve restoranların kapatılmasına karar verildi.

EVDEN ÇALIŞMA MÜMKÜN MERTEBE ZORUNLU

Belçika, nüfusa oranla Avrupa’da en çok can kaybının yaşandığı ülke olmasına rağmen yetkililer hâlâ ihlallerin olduğunu söylüyor. Federal Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, “İkinci dalga sırasında, işyerlerinde, mutfak gibi ortak alanlarda hâlâ 1,5 metrelik mesafe veya hijyen kurallarına aykırı ihlallerin olduğunu görüyoruz” diyor.

Belçika’da 16 Ekim’de alınan kararla evden çalışma mümkün olduğu kadar zorunlu hâle getirildi. Uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı kurum veya işlerde ise katı hijyen kuralları ve güvenlik standartları bulunuyor. Ülkede 400 binden fazla şirket var. Yetkililer herkesi kontrol edemediklerini söylüyor. Müfettişlerin denetlemeleri, risk analizi veya çalışanlardan gelen şikayetler sonucunda yapılıyor.

Denetlemelerle ilgili yetkili isimlerden biri olan Geert De Poorter, “Çalışanlardan iş yerlerinde ihlal görürse bize bildirmelerini istiyoruz. Amaç para cezaları vermek değil. Önlemleri takip edip işe gitmek zorunda kalan işçilerin en iyi şekilde korunmasını sağlamak istiyoruz” diyor.

HEMEN CEZA KESİLMİYOR

Belçika’daki ilk kapanmadan bu yana denetlenen iş yerlerinin neredeyse yarısında corona virüsü önlemlerinin bir veya daha fazla defa ihlal edildiği tespit edildi. Ülkede 13 Mart’tan beri yaklaşık bin müfettiş, şirketlerin yürürlükteki önlemlere ve hijyen düzenlemelerine uyup uymadığını görmek için denetleme yapıyor. Toplam 17 bin 633 kontrol gerçekleştirildi ve corona virüsü düzenlemelerini ihlal eden 8 bin 170 işveren bulundu. Bu da denetlenen iş yerlerinin yüzde 46’sında ihmal tespit edildiği anlamına geliyor.

Önlemlerin ihlali tespit edilmesi sonucu şirketler için hemen caydırıcı para cezası verilmiyor. Bakan Pierre-Yves Dermagne’nin açıkladığı rakamlara göre; bugüne kadar 3 bin 500 şirket uyarı aldı ve 92 şirkette ani kapatma gerçekleştirildi. Müfettişler, kapatma davası açmamaya karar verirlerse para cezaları gibi belirli cezalar verebiliyorlar.

Tespit edilen ihlallerin çoğunda işverenlerden bunları derhal düzeltmeleri isteniyor ve bunun için bir süre belirleniyor. Bu uyarılar, el dezenfektanı sağlamak veya bir masayı sosyal mesafe kurallarına göre kullanmak gibi küçük ama önemli detaylar olabiliyor.

Tüm dünyanın ikinci dalgayı yaşadığı şu günlerde Belçika’da her geçen gün yeni önlemler ve kararlar alınabilir.

TÜM NÜFUSA YETECEK KADAR AŞI ALDILAR

Belçika İlaç Ajansı’nın (FAMHP) verilerine göre, Belçika şimdiye kadar Covid-19’a karşı 22,4 milyon doz aşı satın aldı. Piyasa lisansı alırsa satın alınacak olan 2 milyon doz Moderna aşısı da bu sayının içinde. Daha önceden 7,5 milyon doz AstraZeneca, 5 milyon Johnson & Johnson, 5 milyon Pfizer / BioNTech ve 2,9 milyon doz CureVac almaya karar vermişlerdi.

Prensip olarak tek bir enjeksiyonla çalışması gereken Johnson & Johnson’dan gelecek olan aşılar dışında diğer tüm aşıların bir kişi için iki doz olarak kullanılması gerekiyor.