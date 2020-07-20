Belçika’da corona virüsü vakaları yeniden artışa geçti!

Belçika Sağlık Kurulu Başkanı Yves Van Laethem yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* Yaz rehaveti ülkemizdeki vaka sayısının artmasına neden oldu. Şu an 15 gün önceki kadar güvenli bir düzeyde değiliz. Şimdiden tedbir almak zorundayız. Aksi halde durum kötü bir hal alabilir. Özellikle arkadaş arası toplanmalar ve büyük ailelerin yeniden bir araya gelmesi nedeniyle bulaşma vakaları artmış durumda.

* Tatil sürecinde olduğumuz bu dönemde uzun zamandan beri görmediğimiz insanlarla bir arada olmaktan kaynaklanan virüsün azaldığı bakışı yanlıştır. Virüs, ilk kez tanıdığımız birinden olduğu kadar aile üyelerimizden de bulaşabilir. Bu nedenle kurallara uymaya ve 15 kişilik sınıra riayet etmeye özen göstermeliyiz.

GÜNLÜK ORTALAMA 154 VAKA GÖRÜLDÜ

Toplantıda ülkede en çok vaka artışının Flaman bölgesinde görüldüğü, başta Anvers olmak üzere Limburg ve Batı Flaman vilayetinin yoğun bulaşma oranlarıyla dikkat çektiği belirtildi.

Açıklanan son verilere göre 10-16 Temmuz tarihleri arasında bin 79 kişinin corona virüsüne yakalandığı Belçika'da günlük ortalama 154 vaka görüldü. Ancak son günlerde artışla birlikte günlük vaka sayısı 187'ye ulaştı. Söz konusu dönemde toplam 13 can kaybı yaşanırken, günlük ortalama can kaybı 2 olarak kayıtlara geçti.

VAKA SAYISI 64 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan vaka sayılarının azaldığı Temmuz ayı başında haftalık verilerin ortalamasının alınarak duyurulması sistemine geçen Belçika'da Başbakan Sophie Wilmes'in talimatıyla yeniden günlük veri açıklama sistemine dönüldü. Belçika'da toplam corona virüsü vaka sayısı 63 bin 893'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 800'e yükseldi. (İHA)

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