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Belçika’da eski Başbakan Wilmes yoğun bakımda!

Belçika'da eski Başbakan ve mevcut Dışişleri Bakanı olan Sophie Wilmes corona virüsü nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:47, 22/10/2020
Haberler Dünya
Belçika’da eski Başbakan Wilmes yoğun bakımda!

Belçika’da 1 yıldan uzun süre hükümet kurulamadığı dönemde geçici olarak Başbakanlık görevini yürüten 45 yaşındaki Wilmes’in durumunun stabil, bilincinin açık olduğu ve çalışanlarıyla iletişim kurabildiği ifade edildi.

Belçika’nın mevcut Başbakanı Alexander De Croo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Wilmes’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

AİLE ORTAMINDA BULAŞTI

Wilmes, geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Wilmes ayrıca, dışarda aldığı önlemlere bakıldığında virüsü aile ortamında kapmış olabileceğini ifade etmişti.

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