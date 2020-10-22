Belçika’da eski Başbakan Wilmes yoğun bakımda!

Belçika’da 1 yıldan uzun süre hükümet kurulamadığı dönemde geçici olarak Başbakanlık görevini yürüten 45 yaşındaki Wilmes’in durumunun stabil, bilincinin açık olduğu ve çalışanlarıyla iletişim kurabildiği ifade edildi.

Belçika’nın mevcut Başbakanı Alexander De Croo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Wilmes’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

AİLE ORTAMINDA BULAŞTI



Wilmes, geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Wilmes ayrıca, dışarda aldığı önlemlere bakıldığında virüsü aile ortamında kapmış olabileceğini ifade etmişti.