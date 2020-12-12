Belçika’da huzurevinde 45 kişi corona virüsüne yakalandı

Belçika basınına göre, geçtiğimiz hafta huzurevi sakinlerinden birinin oğlu, bu zor süreçte yaşlılara biraz olsun moral vermek için Noel Baba kostümüyle kuruma geldi.

Belediyeye bağlı takip merkezi, 150 kişinin kaldığı huzurevine virüsü Noel Baba kostümlü kişinin getirip getirmediğini araştırıyor. İddia edildiği gibi, 45 kişi Noel Baba’dan dolayı enfekte olduysa, adı açıklanmayan şahsın süper taşıyıcı olduğu ortaya çıkacak.

YÖNETİM: HEDİYE DAĞITILMADI

Öte yandan yetkililer, yasak olmasına rağmen etkinliğe izin veren yönetime tepki gösterdi. Huzurevi yönetimi, etkinlik boyunca maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildiğini ve hediyelerin dağıtılmadığını ifade etti.

Euronews’te yer alan habere göre, Belçika’da alınan önlemlerde, özellikle huzurevleri ‘yüksek riskli mekanlar’ olarak görülüyor.

VAKALARDA DÜŞÜŞ VAR

Belçika’da yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerden sonra günlük yeni vaka sayıları yaklaşık 15 binden 2 bin 150’ye geriledi.

Ekim ayında salgının ikinci dalgasını yaşayan Belçika’da günlük vaka sayısı 15 bini aşınca, hükümet alınan önlemlerin devam etmesine karar verdi. Ekim sonunda başlayan düşüşle günlük vaka sayısında 2 bin 150 sayısına gelindi.

Salgının başından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 595 bine yaklaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 507 oldu. Hastanelerdeki hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Belçika genelindeki hastanelerde kasım başında 7 bin 500’e ulaşan hasta sayısı 3 bin 143’e indi.