Belçika’da tutuklular elektronik kelepçe ile evlerine gönderiliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle Belçika’da yargı faaliyetlerinin aksaması ve cezaevlerindeki yüksek doluluk oranı yüzünden hastalığın yayılacağı korkusuyla tutuklular, yargılama sürecini evlerinde bekliyor. Terör ve cinayet gibi ağır suçlar kapsam dışı bırakılıyor.

Yerel Flaman hükümetinin Adalet Bakanı Zühal Demir federal hükümetin bu kararına toplumda “cezasızlık yaratacağı” gerekçesiyle karşı çıkıyor. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Belçika Avrupa’da salgını en ağır yaşayan ülkelerden biri arasında yer alıyor.

Pandemi başladığında iktidarda olan azınlık hükümetinin başlattığı bu uygulamaya, corona vakalarında azalma olmaması nedeniyle yeni hükümet de devam etti. Mart – Kasım ayları arasında cezaevi yerine elektronik kelepçe takılarak eve gönderilen tutuklu sayısında rekor artış yaşandı.

Belçika’da yayımlanan De Zondag gazetesine göre, elektronik kelepçe takılan tutukluların oranı ülke genelinde yüzde 25, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Flaman kesiminde de yüzde 45 arttı. Flaman Adalet, Enerji ve Çevre Bakanı Zühal Demir federal hükümetin bu uygulamasına karşı çıktı.

“CEZASIZLIK HİSSİ UYANDIRIYOR”

Tutukluların corona testi yaptıktan sonra cezaevine gönderilmesi gerektiğini söyleyen Demir, elektronik kelepçe uygulamasının toplumda “cezasızlık hissi” uyandırdığını savundu.

Demir, Belçika Radyosu’na yaptığı açıklamada, elektronik kelepçe uygulamasıyla ilgili olarak federal Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne ile görüşeceğini belirtti.

Aile içi şiddet ve cinsel suçların, elektronik kelepçe uygulaması kapsamından çıkarılmasını isteyen Zühal Demir “Elektronik kelepçe uygulamasıyla, bir aile içi şiddet suçlusu, cezasını çekmek için kurbanın bulunduğu eve geri gönderiliyor” diyerek “Ayrıca genç bir kadın satıcısı, evde ayak bileğindeki kelepçe ile cep telefonu aracılığıyla kurbanlarını tuzağa düşürmeye devam ediyor. Bunları biliyoruz” şeklinde konuştu.

Demir elektronik kelepçenin, sadece cezası koşullu olarak feshedilen tutukluların gözetim sürecinde uygulanması gerektiğini savundu.

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