Belçika’da yurt dışından dönenlere zorunlu karantina

Dünya genelinde corona virüsü salgınında nüfusuna oranla en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerden Belçika'da Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle yeni karantina kararları alındı.

Okulların iki hafta süreyle tatile girmesi ve birçok çalışanın bu süreçte tatile çıkması nedeniyle virüsün yayılma riskini azaltmak amacıyla yurt dışına çıkıp ülkeye dönenlere 10 gün karantina zorunluluğu getirildi. Bu kural Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kırmızı bölge olarak belirlenen ülkelere seyahat edenlere uygulanacak.

VAKA SAYISI 621 BİNİ AŞTI



Son bir haftada günlük ortalama 185 kişinin hastaneye kaldırıldığı ülkede günlük ortalama vefat eden sayısı 93 olarak kayıtlara geçiyor. Bugüne kadar 18 bin 455 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da toplam vaka sayısı ise 621 bini aştı.