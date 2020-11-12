Berdimuhammedov köpeğinin heykelini başkente dikti… Türkmenistan karıştı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, başkent Aşkabat´ta Alabay cinsi köpeği için dev bir heykel diktirdi.

Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov’a tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde birçok kişi Berdimuhammedov’un heykeli yıktırması için çağrıda bulundu.

Berdimuhammedov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldiği bir görüşmede de bu cins bir köpek hediye etmişti.

Türkmenistan’a ait bir tür olan Alabay köpeklerinin yaşam süresi 12-15 yıl olarak biliniyor.