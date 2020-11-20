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Berlin’de bir kişi ‘insan eti yemek’ şüphesiyle gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de ormanlık bir alanda insan kemikleri bulunmasının ardından polis cinsel şiddet kaynaklı cinayet ve 'insan eti yemek' şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.

Güncellenme: 22:41, 20/11/2020
Haberler Dünya
Berlin’de bir kişi ‘insan eti yemek’ şüphesiyle gözaltına alındı

Uzmanlar, bulunan kemiklerin 2 ay önce kaybolan 44 yaşındaki bir kişiye ait olduğunu belirledi.

Alman medyasına göre arama kurtarma köpekleri polisi Berlin’de şüphelinin oturduğu apartmana götürdü. Şüphelinin 41 yaşında bir matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.

Polis, insan kemiklerini Berlin’in kuzeyinde bulunan Buch adlı yerleşimde 8 Kasım tarihinde bulmuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Berlin’de yayın yapan günlük BZ gazetesine açıklamalarda bulunan polis, bulunan kemiklerin etten tamamen ayrılmış olduğunu, Stefan T’.nin ‘yamyamlık kurbanı’ olduğu yönünde bazı işaretlere rastlandığını açıkladı.

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