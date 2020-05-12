Berlin’de en çok konulan isim: Muhammed

Almanya’da yapılan bir araştırma son yıllarda konulan isimlerde hayli değişiklikler olduğunu gösterdi. Kız çocuklarına en çok Hanna, Emma, Mia ve Emilla isimleri veriliyor. Alman erkek çocuklarda ise en moda isimler Noah, Ben, Paul, Leon ve Luis.

Ancak özellikle Berlin’de ilginç bir sonuç çıktı. Almanya’nın başkentinde Noah ismi, Muhammed isminin gerisinde kaldı. Berlin’deki Müslümanların birçoğunun çocuklarına, “Mohammed, Muhammet, Muhammed, Muhamed, Muhamet, Mohamad” isimleri verdiği açıklandı.

MEHMET’İ DE SAYSALAR…

Türklerin Muhammed isminden türettikleri Mehmet ismi listede yer almadı. Alman Nüfus Müdürlüğü, bu ismin kökeninin de Muhammed olduğunu bilse, belki de tüm Almanya’da birinci sıra Muhammed ya da Mehmet’in olacak. Bu isim listeleri bile Almanya’nın reddedilemez bir şekilde göçmen ülkesi olduğunu ortaya koydu.

Konuyla ilgili Bild Gazetesi’ne konuşan bazı psikologlar kısa ve akılda kalıcı isimlerin toplumda güven uyandırma hissi verdiğini açıklarken, bazı araştırmalar isimlere göre iş hayatında avantaj sağlamanın da mümkün olduğunu ortaya koydu.

Bazı kısa ve etkileyici isimleri olanların daha çok para kazanabildiği de savunuluyor.