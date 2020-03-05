Berlin’de KGK Türk-Alman Medya buluşması

Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) üyelerini Berlin’deki T.C. Büyükelçiliği binasında konuk ederek İdlib operasyonu ve yaklaşık on gün önce Almanya’da yaşanan ırkçı saldırılarla ilgili bilgi verdi.

İdlib operasyonunu değerlendiren Büyükelçi Aydın, Bahar Kalkanı Harekatı’na Almanya’nın tepkisinin daha önceki üç operasyona göre daha temkinli ve daha ölçülü olduğunu belirtti.

‘ALMANYA ARTIK TEMKİNLİ VE ÖLÇÜLÜ’

Aydın, “Alman yetkililer verdiğimiz şehitlerle ilgili taziye mesajları iletiyorlar. Rusya’yı açıkça kınıyorlar ve eleştiriyorlar. Almanya Hükümeti’nin bu tavrını olumlu görebiliriz. İlk defa bir güvenli bölgeden söz ediyorlar ama bu yeterli değil. Eğer müttefiksek orada bir tehdit var. Bu tehdit sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor, bu yüzden birlikte hareket etmemiz lazım. Öncelikle, fiilen uyguladıkları silah ambargosunu kaldırmalarını talep ediyoruz” dedi.

’30 YILDA 40’A YAKIN TÜRK ÖLDÜRÜLDÜ’

Son günlerde yaşanan ırkçı saldırıları da değerlendiren Aydın, popülizm ve aşırı sağın yükselmesiyle, Türklere ve Müslümanlara karşı şiddetin de arttığını ifade etti. İlk saldırıların 1990’larda başladığını aktaran Aydın, Almanya’nın birleşmesinden bu yana geçen 30 yılda 40’a yakın Türk kökenli insanın aşırı sağcıların saldırılarına kurban gittiğini söyledi. Büyükelçi Aydın, 19 Şubat’ta Hanau’daki aşırı sağcı teröristin düzenlediği saldırılarda 4’ü Türk kökenli 9 kişinin katledilmesine ilişkin de, “Artan saldırılar karşısında Alman yetkililer daha fazla önlem almaya başladı” diye konuştu.

‘TATİL REZERVASYONU İPTALİ YOK’

Turizm ve ekonomi ilişkileri konusunda da bilgiler veren Aydın, corona virüsü nedeniyle Almanya’da büyük etkinliklerin iptal edildiğini söyledi. Büyükelçi Aydın, borsada değer kaybeden en büyük şirketlerden birinin Lufthansa olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bunlar turizm bakımından da olumlu göstergeler değil. Ülkemizde bunlara karşı önlemler, planlamalar söz konusu. Henüz tatil rezervasyonlarının iptali yönünde bir bilgi yok. Dünya turizmi, ülke içi turizmi de etkilenecektir tabii ki.”

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de yaptığı kısa konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilerin devamı ve gelişimine KGK’nin büyük katkı sunacağına inandığını söyledi.

ZDF’YE ZİYARET

Almanya’nın en büyük televizyon kanalı ZDF, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyetini ZDF Center binasında ağırladı.

Almanya medyası hakkında KGK üyelerine bilgi veren ZDF Berlin Genel Koordinatörü Theo Koll, ZDF’nin Almanya ve Avrupa’nın en büyük televizyon kanalı olduğuna dikkati çekerek, merkezde görev yapanların kadın-erkek eşitliği ve gençlere imkan sağlama konusunda duyarlı olduklarını söyledi.

TÜRK İŞLETMELERİN SAYISI 80 BİNE DAYANDI

Türk Alman işverenler Birliği TDU da KGK heyetine bir brifing verdi. TDU Başkanı Remzi Kaplan Almanya`daki Türk kökenli işletmelerin 80 bine dayandığını ve bu işletmelerde 600 bin kişiye istihdam sağlandığını ve yıllık 40 milyar euro ciro yaptığının altını çizdi.