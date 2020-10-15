Berlin’de şaşırtan ‘maske tak’ reklamı

Berlin maske takmayan kişileri uyarmak için corona virüsü hakkında pek de kibar olmayan bir reklam kampanyası hazırladı. Bir kamu spotu pozisyonunda olan bu reklam birçok gazetede ve halka açık alanda yayınlandı. Reklam, “Orta parmağı kalkmış, yüzünde maske olan yaşlı bir kadını gösteriyor. Kadının sözleri ise, maskesiz herkes için parmak salla” şeklinde oldu.

Reklam kampanyasını oluşturan turizm ajansı Visit Berlin, “Berliner Schnauze” ile övünen bir şehirde, kamu hizmet mesajının ‘kaba ama içten’ olarak nitelendirdi. Reklam ajansı sözcüsü The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Berlin karakterine uyan ve dramatik pandemi durumunun altını çizen ve başarılı olduğumuzu anlatan bir dil kullanmak istedik” dedi.

Reklamda işlenen öfkeli emekli karakteri, Eylül ayında Almanca, İngilizce, Türkçe ve Arapça olmak üzere farklı dillerde de daha az agresif olan ‘maskele’ gibi daha geniş bir kampanyanın bir parçası olarak yayınlandı.

Kamu spotu tarzında olan bu reklam kampanyasını araçlarının üzerinde taşıyacak olan BVG bu reklamdan herkesin memnun olmayacağını belirtiyor. Angela Merkel’in yerel lideri Kai Wegner ise Sosyal Demokratlar, Sol Parti ve Yeşillerden oluşan koalisyonu eleştirdi, “Durum, aptalca şakalar için fazla ciddi” dedi.

Merkez sağ Hür Demokratlar’ın genel sekreteri, kampanyanın “Ne komik ne de alışılmadık, küstah ve saldırgan” olduğunu söyledi. Bağımsız bir delege ise kampanyanın ‘halkı kışkırtma’ niteliğinde olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Bölgede yayınlanan Tagesspiegel gazetesi ise kampanyanın amacına çoktan ulaştığını belirtti. Visit Berlin ise kızgın emekli temalı reklamını tekrar kullanmayı planlamadığını söyledi.