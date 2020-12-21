Berlin’de Türk öğretmen corona kurbanı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türkler'in yoğun olduğu Kreuzberg semti, genç Türk öğretmen Soydan Arslan'ın (32) corona virüsünden ölümüyle sarsıldı.

Henüz yeni baba olan ve 2016'dan beri Carl-von-Ossietzky Schule'de lise sınıflarına Almanca, Türkçe ve ahlak dersleri veren Soydan Arslan'ın, yaklaşık bir aydır corona virüsüyle mücadele ettiği ve bir klinikte yoğun bakımda olduğu belirtildi.

SENDİKA: GÖREVDE BULAŞTI

Arslan bu mücadelesini kaybederken, bölgedeki Öğretmenler Sendikası (GEW) Başkanı Gökhan Akgün,”Bir arkadaşımızı coronadan kaybettik. Daha yeni baba olmuştu bir başka hastalığı da yoktu. Ve bu virüs büyük ihtimalle görevi sırasında onu buldu. Daha fazla, dönüşümlü ve bölümlü sınıflar istiyoruz“ diye yazdı.

Arslan'ın görev yaptığı okulda, sınıfların bölünmesi ve dönüşümle ders verilmesine, genç Türk öğretmene dorona bulaşmasından sonra 19 Kasım’da başlanmıştı.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TUHAF AÇIKLAMA

Eğitim Müdürlüğü sözcüsü Martin Klessmann ise sendikaya tepki gösterek, “Bu ölümden sonra, daha fazla bölünmüş sınıf isteme siyaseti de çok şüpheli” dedi.

Bu sözler, Türk öğretmenin ölümü yerine, kafayı başka şeye taktığını gösterirken, siyasiler Berlin Eğitim Müdürlüğü'nün okullardaki corona sorununu kapatmaya çalıştığını savundu.

Almanya’da okullar 10 Ocak'ta açılıyor ve bu kez öğrenciler yüzlerce sınıfa bölünecek ve mesafe azaltılacak.