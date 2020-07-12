Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşinci denemede Suriye yardımı BMGK’da kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada Suriye'ye Türkiye üzerinde yapılan insani yardımların süresinin uzatılması kabul edildi.

00:47 -
Haberler Dünya
Beşinci denemede Suriye yardımı BMGK’da kabul edildi

Daha önceki dört oylamada da Esad rejiminin destekçisi Rusya ve Çin, insani yardımların Türkiye üzerinden devam etmesini veto etmişti.

BMGK’da yapılan beşinci oylamada insani yardımların süresinin uzatılması önerisi kabul edildi.

İLGİLİ HABERRusya ve Çin'den Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilecek yardımlara veto!Rusya ve Çin'den Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilecek yardımlara veto!
Birleşmiş Milletler Çin Cuma Rusya Suriye Türkiye
Son güncelleme: 00:52 12.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more