Beşinci denemede Suriye yardımı BMGK’da kabul edildi

Daha önceki dört oylamada da Esad rejiminin destekçisi Rusya ve Çin, insani yardımların Türkiye üzerinden devam etmesini veto etmişti.. BMGK&#8217;da yapılan beşinci oylamada insani yardımların süresinin uzatılması önerisi kabul edildi.. İLGİLİ HABERRusya ve Çin&#039;den Türkiye üzerinden Suriye&#039;ye gönderilecek yardımlara veto!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/besinci-denemede-suriye-yardimi-bmgkda-kabul-edildi-5925895","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/besinci-denemede-suriye-yardimi-bmgkda-kabul-edildi-5925895","pageType":"yazi","pageIdentifier":5925895,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Beu015finci denemede Suriye yardu0131mu0131 BMGK&#8217;da kabul edildi"});aip('newsArticle', {"identifier":5925895,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/besinci-denemede-suriye-yardimi-bmgkda-kabul-edildi-5925895/","headline":"Beu015finci denemede Suriye yardu0131mu0131 BMGK&#8217;da kabul edildi","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Birle\\u015fmi\\u015f Milletler","\\u00c7in","Cuma","Rusya","Suriye","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/11/iecrop/bmgk-reuters_16_9_1594504330.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-07-12 00:47:34","datePublished":"2020-07-12 00:47:34","dateModified":"2020-07-12 00:52:18","info":"{"seo_news":"false"}"});