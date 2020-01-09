Beyaz Saray paylaştı! İran’ın füze saldırısından sadece dakikalar sonra…

İran’ın ABD’nin Irak’taki üslerini vurmasının ardından dünyanın gözü kulağı Donald Trump’tan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, uyarı sistemleri sayesinde hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini söylerken, beklentilerin aksine tansiyonu yükselten açıklamalardan kaçındı.

Trump’ın basın toplantısından birkaç saat sonra ise Beyaz Saray’dan kritik bir fotoğraf servis edildi. İran’ın füze saldırısının ardından Trump ve kurmayları bir araya gelirken, o anları gösteren kare ABD basınında geniş yer buldu.

Söz konusu fotoğrafta masanın başında oturan Trump’ın etrafında Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve Hazine Bakanı Steve Mnuchin gibi isimler dikkat çekiyor.

TEK KADIN GRİSHAM

Erkeklerin ağırlığı göze çarparken, masadaki tek kadının Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham olduğu görüldü. CIA direktörü Gina Haspel’in ise toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldığı belirtiliyor.

Bir sunum ya da görüntü izledikleri ihtimali üzerinde durulan fotoğrafta Trump’ın gergin bir şekilde ellerini göğsünde birleştirdiği dikkat çekiyor.

Benzer bir fotoğraf geçtiğimiz aylarda öldürülen IŞİD lideri Bağdadi’nin operasyonunu takip eden Trump ve kurmaylarını gösteriyordu.