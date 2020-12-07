Beyaz Saray’da aşı zirvesi: Her şeyi açıklayacağız

Corona virüsü aşısının geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımını hızlandırmak için kurulan ABD hükümetinin Warp Speed Operasyonu başdanışmanı Moncef Slaoui, Trump yönetiminin aşı dağıtım planını geçen hafta eleştiren Biden ile henüz herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

Slaoui, CBS’e yaptığı açıklamada, “Dört gözle bekliyoruz çünkü gerçekten her şey çok düzgün planlandı” dedi.

‘SÜREÇ İYİ PLANLANDI’



Aşının dağıtımını pahalı ve zor bir süreç olarak niteleyen Biden, cuma günü yaptığı açıklamada ekibinin henüz Trump yönetiminden aşının dağıtımına dair ayrıntılı bir taslak görmediğini belirtmişti.

Slaoui, hükümetin planının eyalet sağlık kurumlarının aşıyı dağıtmasına bağlı olduğunu söyledi. Slaoui, “Plan var ve her şeyi detaylıca açıklayacağımıza güveniyorum. Umarım yeni geçiş ekibi sürecin iyi planlandığını anlayacak” dedi.

ÖLÜ SAYISI 281 BİNİ AŞTI



Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de vaka sayıları ve ölümler neredeyse her gün yeni rekorlar kırıyor. Günlük ölüm sayısı 2 bini geçerken, Reuters hesaplamalarına göre salgının başından bu yana 281 binden fazla ABD’li hayatını kaybetti.