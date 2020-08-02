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Beyaz Saray’da çalışırken bile 36 milyon dolar kazanmışlar

Başkan Donald Trump’ın büyük kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner'ın geçen yıl Beyaz Saray'da görev yaparken 36.2  milyon dolardan fazla kazandıkları ortaya çıktı.

Tayfun HOPALI / ABD
07:32 -
Haberler Dünya
Beyaz Saray’da çalışırken bile 36 milyon dolar kazanmışlar

Çiftin yeni açıklamalarında konut ve ticari mülkleri olan bazı şirketlerin gelirlerinde artış olduğunu bildirdiler. Başkan Trump’ın kızı ve kocası, halen Beyaz Saray’da başdanışman olarak görev yapıyorlar. Kişisel mali açıklamalarına göre, en az 29 milyon dolar kazandıklarını bildirdikleri 2018 yılına göre en az 7 milyon dolar daha yüksek bir gelir açıklaması yaptılar.

Beyaz Saray'da önemli sorumluluklar alan 2 çocuk sahibi çiftin 22 milyon dolara yakın borç bildirimi yaptıkları ve toplam mal varlıklarının da 782 milyon doları buldukları açıklandı.

Ivanka Trump geçtiğimiz günlerde bir firmanın reklam filminde oynaması üzerine politik çevreler tarafından etik tartışmasına neden olmuştu. Amerika'da Beyaz Saray görevlileri etik kurullar gereği konumlarını kendi çıkarları için kullanamıyorlar.

Amerika beyaz Beyaz Saray Çocuk Dolar Donald Trump
Son güncelleme: 07:33 02.08.2020
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