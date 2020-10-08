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Beyaz Saray’da corona alarmı! Birçok çalışanda çıktı

ABD merkezli yayın kuruluşu ABC News tarafından yayınlanan Beyaz Saray'a ait kurum içi bilgilendirme yazısına göre, Beyaz Saray'da çalışan 34 kişi corona virüsüne yakalandı.

Sozcu.com.tr
21:30 -
Haberler Dünya
Beyaz Saray’da corona alarmı! Birçok çalışanda çıktı

7 Ekim Çarşamba tarihli kurum yazısının basına sızdırılması sonrasında Hope Hicks ve Stephen Miller gibi ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanlarının da Covid-19 pozitif olduğu anlaşıldı.

Yazıda virüsün yayıldığı başka kişilerden de bahsedildi ancak kimlik bilgilerine dair detay verilmedi. Ayrıca bu bilginin gizli tutulması için de Beyaz Saray içinde çaba sarf edildiği haberde yer aldı.

Trump hastaneden Beyaz Saray’a döner dönmez maskesini çıkarması eleştirilere neden olmuş, yanında çalışanları ve gizli servis üyelerini riske attığı konuşulmuştu.

Salı günü Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş çalışanların kendilerini güvende hissettiğini açıklamıştı. (Euronews)

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