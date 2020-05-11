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Beyaz Saray’da personele maske takma emri!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın irtibat halinde olduğu ofislerin bulunduğu batı kanadında (West Wing) personele maske takma emri verdi.

23:17 -
Haberler Dünya
Beyaz Saray’da personele maske takma emri!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD’li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, personelin kendi masaları dışında sürekli maske takmaları gerektiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump’ın yaverinin ardından, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın danışmanının da Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Beyaz Saray’ın, corona virüsü danışma kurulunun Dr. Anthony Fauci de dahil olmak üzere üç üyesi, Covid-19 pozitif biri ile temasta bulunmaktan dolayı iki haftalık izolasyona girdi.

73 yaşındaki Trump’ın sağlığını korumak üzere Beyaz Saray’da daha fazla önlem alınması konusunda baskıların arttığı belirtiliyor.

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ABD beyaz Beyaz Saray Corona Donald Trump Ekonomi Sağlık TÜRKÇE
Son güncelleme: 23:24 11.05.2020
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