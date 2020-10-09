Beyaz Saray’da rakunlarla mücadele sürüyor! Muhabir ne yapacağını şaşırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsüne yakalanması sonrası gözlerin çevrildiği Beyaz Saray’da rakunlarla gazetecilerin mücadelesi bitmiyor.

Bu kez rakunla mücadeleye giren isim CNN muhabiri Joe Johns oldu. Saray bahçesinde canlı yayın için hazırlık yapan Johns´un yanına bir rakun geldi.

Bağırarak hayvanı uzaklaştırmayı deneyen Johns, başarılı olamayınca rakuna bir cisim fırlattı. Duruma isyan eden Johns, “Lanet olası rakunlar. Bu ikinci kez oluyor. Ne zaman canlı yayına çıkmak üzere olsam rakunlar geliyor” ifadelerini kullandı.

Johns’un görüntüleri sosyal medyada yayılırken, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.