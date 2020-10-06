Beyaz Saray’ın ardından Pentagon’da corona alarmı

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey isimlerde yeni tip corona virüsü (COVID-19) tespit edilmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) alarma geçti.

Amerikan basınına konuşan bir Pentagon yetkilisi, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray’in Pazartesi günü Covid-19’a yakalandığının açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin ve birkaç kuvvet komutanının daha kendilerini karantinaya aldığını duyurdu.

Yetkili, Orgeneral Milley’nin önlem olarak çalışmalarına evden devam ettiğini belirterek son testinin negatif çıktığını aktardı.

TRUMP TABURCU OLMUŞTU

Geçen hafta Covid-19 tespit edildikten sonra önlem amacıyla hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump dün gece taburcu edildi.

Önceki gün hastane önünde araçla tur atarak insanların sağlığını riske atan Trump, “Covid-19’dan korkmayın” diyerek ABD’lilere “dışarı çıkın” çağrısında bulunmuştu.

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