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Beyoğlu esnafına haciz yağdı

Beyoğlu esnafına haciz, ihtarname; çalışanlarına ise maaş hacizi yağdı. Esnafa günde yaklaşık 300 tane bu tür evrak dağıtıldığını belirten Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Haciz, kira tahliye davaları, personele maaş hacizi, dükkanlara gelen haciz evrakları, ihtarname, hep bunlar… Halimiz bu, Türkiye’nin hali bu şu anda” dedi.

Batuhan SERİM
Güncellenme: 17:11, 11/12/2020
Haberler Dünya
Beyoğlu esnafına haciz yağdı

İstanbul'un en işlek semtlerinden olan Beyoğlu'nda esnaf Covid-19 salgınının da etkisiyle çok zor günler geçiriyor. Esnafa her gün yüzlerce haciz, ihtarname gelirken; çalışanlarına ise maaş hacizi yağıyor.

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı esnafın durumunu SÖZCÜ'ye şu sözlerle değerlendirdi:

* Postacı her gün, günde ortalama 300 tane evrak dağıtıyor mahalle mahalle. Haciz, kira tahliye davaları, kira ödeyemediğimiz için, personele maaş hacizi, dükkanlara gelen haciz evrakları, tahliye davaları, ihtarname, hep bunlar…

* Halimiz bu, Türkiye'nin hali bu şu anda… Postacı her gün, kapalı olan dükkanlara bunları bırakmaya çalışıyor. Her Allah'ın günü… Bir haftaya kadar sonuçları çıkar ortaya.

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