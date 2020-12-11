Beyoğlu esnafına haciz yağdı

İstanbul'un en işlek semtlerinden olan Beyoğlu'nda esnaf Covid-19 salgınının da etkisiyle çok zor günler geçiriyor. Esnafa her gün yüzlerce haciz, ihtarname gelirken; çalışanlarına ise maaş hacizi yağıyor.

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı esnafın durumunu SÖZCÜ'ye şu sözlerle değerlendirdi:

* Postacı her gün, günde ortalama 300 tane evrak dağıtıyor mahalle mahalle. Haciz, kira tahliye davaları, kira ödeyemediğimiz için, personele maaş hacizi, dükkanlara gelen haciz evrakları, tahliye davaları, ihtarname, hep bunlar…

* Halimiz bu, Türkiye'nin hali bu şu anda… Postacı her gün, kapalı olan dükkanlara bunları bırakmaya çalışıyor. Her Allah'ın günü… Bir haftaya kadar sonuçları çıkar ortaya.

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