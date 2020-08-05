Beyrut’ta olağanüstü hal ilan edildi ve yardım paketi açıklandı

Lübnan’ın başkenti Buyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından şehrin limana yakın çevresi yerle bir oldu.

Şu ana kadar en az 113 kişi hayatını kaybederken yine en az 4000 kişi yaralandı.

Patlamaya neden olan limandaki bir depoda saklanan 2750 tonluk amonyum nitratın 2014 yılında arıza yapan bir gemiden boşaltıldığı ve yerleştirildiği depoda unutulduğu iddia edilmişti.

Liman yetkililerinin yıllar içinde üst kurumlara limandaki amonyum nitratın taşınması hakkında resmi yazı gönderdiği ancak yanıt alamadığı ortaya çıkmıştı.

EKONOMİK KRİZ VE KITLIK

Patlamayla yerle bir olan şehrin liman kısmının yeniden inşaası için yüz milyonlarca dolar gerektiği ifade edilirken Lübnan’ın Eylül 2019’dan beri büyük bir ekonomik krizle boğuştuğu biliniyor.

Ülkede bir süre önce buğday yokluğu nedeniyle kısmi kıtlık yaşandığı da ifade edilmişti. Limandaki patlamada un silolarının ve içindeki tonlarca unun da kullanılamaz hale geldiği açıklanmıştı.

Lübnan Bakanlar Kurulu patlamanın yaralarını sarmak üzere iki haftalık olağanüstü hal ilan ederken yaklaşık 100 milyar Lübnan lirası (LBP) yani resmi kura göre 66 milyon dolarlık bir yardım paketinin de yürürlüğe sokulacağını açıkladı. Ancak Lübnan hükümetinin belirlediği resmi dolar kurunun yanı sıra paralel piyasalarda 100 milyar Lübnan lirasının yaklaşık olarak 13 milyon dolara tekabül ettiği ifade ediliyor.

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