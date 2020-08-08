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Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet en mutlu günlerinde yakaladı

Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Gelin ve damat fotoğraf çekimi sırasında patlamaya yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sozcu.com.tr
14:33 -
Haberler Dünya

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen amonyum nitrat patlamasına ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

154 kişinin hayatını kaybetiği olayla ilgili son görüntü bir gelin ve damada ait.

Gelin ve damat patlama anında büyük şok yaşadı.

Kameraya yansıyan görüntülerde fotoğraf çekiminde olan çift, patlama anına tanık oluyor. Etraftaki camların kırıldığı ve çiftin büyük korku yaşadığı görülüyor.

‘BÖYLESİNİ HİÇ DUYMADIK’

Emin Şamlı ve Hind Fanous’un fotoğraf çekimini gerçekleştiren İbrahim Kitmitto o anları, “Patlama anında ne olduğunu bilmiyorduk. Bu bir deprem mi yoksa dünyanın sonu mu? Hayatımızda bu sesi hiç duymadık, çok korkunçtu. Camlar ve molozlar üzerimize düştü, Şükürler olsun ki hayattayız herkesin durumu iyi” sözleriyle anlattı.

damat deprem Lübnan patlama
Son güncelleme: 14:50 08.08.2020
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