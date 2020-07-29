Bezos’un eski eşi ayrılıktan sonra 1.7 milyar dolar bağışladı

Scott, bağışlarını kuruluş amaçları siyahi öğrencilere öncelik vermek olan yüksek öğrenim kurumlarına, iklim değişimi gruplarına ve sağlık kuruluşlarına yaptı.

Bağışlarını sosyal medya hesabından duyurdu ve soyadını da ‘Bezos’tan Scott’a değiştirdiğini söyledi.

Forbes dergisine göre Scott, 62 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin ikinci kadını.

İLK ÇALIŞANLARDAN BİRİYDİ

BBC Türkçe’nin aktardığına göre roman yazarı Scott, Bezos ile Amazon’u kurmadan bir yıl önce evlendi. Şirketin ilk çalışanlarından biri de Scott’tu. Boşandığında, şirketin hisselerinin yüzde 4’ü Scott’a geçti.

Jeff Bezos ile boşanacağını duyurduktan kısa bir süre sonra Scott, milyarder yatırımcı Warren Buffett ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda’nın kurduğu ‘Giving Pledge’ adlı vakıf ile anlaşmıştı.